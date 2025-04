China diz que desembarcou em ilhota disputada perto de posto militar filipino

A guarda costeira chinesa desembarcou em meados de abril em uma ilhota disputada perto de um importante posto militar filipino no Mar do Sul da China, informou a mídia estatal de Pequim no sábado passado (26).

O anúncio coincidiu com exercícios militares conjuntos entre os EUA e a Filipina na região, com o objetivo de demostrar unidade diante da influência chinesa.

O gigante asiático reivindica a soberania sobre quase todo o Mar do Sul da China e rejeitou as reivindicações de outros países, bem como uma decisão internacional que nega apoio legal à posição de Pequim.