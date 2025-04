Coreia do Norte confirma envio de tropas à Rússia

A Coreia do Norte confirmou que enviou tropas à Rússia, informou nesta segunda-feira (28, data local) a agência estatal de notícias KCNA, ao assegurar que seus soldados ajudaram Moscou a recuperar território sob controle ucraniano na região fronteiriça de Kursk.

Essa confirmação chega dias depois de a Rússia admitir a participação de forças de Pyongyang em seu conflito com a Ucrânia.

As agências de inteligência da Coreia do Sul e de países do Ocidente já vinham afirmando há meses que a Coreia do Norte tinha enviado 10.000 soldados à região administrativa (oblast) de Kursk.