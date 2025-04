EUA: próxima semana será 'crucial' para acordo sobre guerra na Ucrânia

A próxima semana será crucial para determinar se Rússia e Ucrânia estão prontas para chegar a um acordo que ponha fim à guerra, declarou neste domingo (27) o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio.

O presidente americano Donald Trump está exercendo intensa pressão para conseguir a interrupção das hostilidades na Ucrânia o mais breve possível, e mostra cada vez mais impaciência com Kiev e Moscou.

Trump se reuniu com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, em Roma no sábado, em paralelo ao funeral do papa Francisco, e expressou suas dúvidas sobre a disposição do presidente russo Vladimir Putin para resolver o conflito na Ucrânia.