EUA diz ter atacado 800 alvos no Iêmen e matado centenas de huthis desde março

Os Estados Unidos atacaram mais de 800 alvos no Iêmen desde meados de março e mataram centenas de rebeldes huthis, incluindo membros da direção do grupo, informou o Exército americano neste domingo (27).

As forças americanas bombardearam os huthis quase todos os dias desde 15 de março em uma operação chamada "Rough Rider", com o objetivo de pôr fim aos ataques dos rebeldes a embarcações no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, uma rota marítima-chave.

"O CENTCOM atacou mais de 800 alvos. Esses ataques mataram centenas de combatentes e muitos líderes huthis", afirmou em comunicado o comando militar americano que opera no Oriente Médio.