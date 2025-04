Inter perde em casa para Roma (1-0) e Napoli tem chance de se isolar na liderança

Empatada em 71 pontos com o Napoli, a Inter pode ficar três pontos atrás do time comandado por Antonio Conte se este vencer o Torino na última partida deste domingo, no momento em que restam apenas quatro rodadas para o fim do campeonato.

O time ainda teve outra má notícia: o lateral-direito francês Benjamin Pavard machucou o tornozelo e é dúvida para a partida contra o Barça, anunciou seu técnico Simone Inzaghi.

Pavard torceu o tornozelo esquerdo após ser empurrado para fora do campo por um adversário. Depois de receber atendimento médico, o jogador tentou seguir na partida, mas acabou sendo substituído aos 15 minutos.

O Milan (9º, 54 pontos) se saiu melhor na visita ao Unione Venezia. Os 'rossoneri', em plena recuperação para tentar alcançar posições que classificam para as competições europeias, venceram na cidade das gôndolas por 2 a 0, com gols do americano Christian Pulisic logo no início (5') e do mexicano Santiago Gímenez nos acréscimos (90'+6).

O time 'rossonero' está seis pontos atrás do Bologna (4º, 60 pts), seu adversário na final da Copa da Itália, que ocupa a última das quatro vagas da Serie A que dão acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada e que visita a Udinese na segunda-feira.

Entre essas duas equipes está a Fiorentina (8ª, 59 pts), também de olho nos torneios europeus, e que venceu em casa o Empoli (19ª), time mergulhado na zona de rebaixamento.