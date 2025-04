Milhares de pessoas visitam o túmulo do papa Francisco à espera do conclave

Tatiana Alva, uma peruana de 49 anos residente no Canadá, não conseguiu conter as lágrimas ao vê-lo: "Foi uma figura muito importante pela mensagem que tentava transmitir, por sua dedicação aos pobres, aos abandonados, aos esquecidos."

Cerca de 400.000 pessoas participaram de seu cortejo final pelas ruas de Roma e da Missa de Exéquias no Vaticano no sábado, na presença de dezenas de líderes mundiais, incluindo os presidentes Lula, Donald Trump e Javier Milei.

Entre a multidão havia muitos jovens que viajaram à Itália para a canonização adiada de Carlo Acutis, o primeiro santo millennial.

"Eu gostaria de tê-lo visto pessoalmente, mas isso também foi especial. Estou feliz por estar perto dele, um papa que ajudou a todos", diz Julia Graf, uma adolescente austríaca de 13 anos.

- Abraço celestial -

O túmulo do 266º sumo pontífice é um reflexo da imagem de simplicidade que ele desejou projetar em vida. Fica na lateral do templo do século V, local de uma antiga estante para castiçais, entre dois confessionários.