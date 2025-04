Morre Jair da Costa, campeão mundial em 1962 e ídolo da Inter de Milão

O ex-jogador Jair da Costa, atacante da Inter de Milão que dominou o futebol europeu na década de 1960, morreu no sábado, aos 84 anos, anunciou o clube 'nerazzurro' em um comunicado neste domingo (27).

"Jair se foi. Ponta direita com dribles excepcionais, ele conquistou tudo com a 'Grande Inter'. Quatro campeonatos, duas Copas Europeias, duas Copas Intercontinentais e um lugar na eternidade com um time lendário", escreveu o clube em sua nota.

Antes da partida da Inter contra a Roma neste domingo, pela 34ª rodada da Serie A, os jogadores 'nerazzurri' prestaram uma homenagem ao atacante que vestiu a camisa do time de 1962 a 1967 e de 1968 a 1972.