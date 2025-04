Restos de 2 naufrágios na Costa Rica são de navios negreiros dinamarqueses

Os restos de dois naufrágios do século XVIII na costa da Costa Rica, que se acreditava pertencerem a navios piratas, revelaram ser de embarcações dinamarquesas usadas no tráfico de escravizados, informou um museu neste domingo (27).

Pesquisas realizadas na madeira, em blocos de carga e peças de argila encontradas durante escavações submarinas determinaram a identidade de ambas as embarcações, que naufragaram em 1710 nos recifes de coral do que hoje é o Parque Nacional Cahuita, no Caribe, informou o Museu Nacional da Dinamarca.

O relatório afirma que os destroços são dos navios negreiros 'Fridericus Quartus' e 'Christianus Quintus', que, de acordo com fontes históricas, naufragaram na costa da América Central em 1710, mas o local exato de seu desaparecimento era desconhecido.