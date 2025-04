Salah, Van Dijk, Mac Allister... os destaques do título do Liverpool

A grave lesão sofrida em 2020, que o afastou dos gramados por quase uma temporada inteira, levantou dúvidas sobre sua volta ao mais alto nível, mas o gigante holandês voltou a ser imponente e decisivo quando sua equipe mais precisava dele.

Assim como Salah, Van Dijk renovou seu contrato em abril, determinado a prolongar seu caso de amor com a camis a dos 'Reds'.

- Gravenberch, um reforço "grátis" -

Depois de não conseguir concluir a transferência do meio-campista basco Martín Zubimendi, essa posição parecia que continuaria sendo o calcanhar de Aquiles do Liverpool... mas a solução não estava no mercado, e sim em casa.

Um dos sucessos de Slot foi reaproveitar Ryan Gravenberch, um jogador que quase não era considerado por Klopp, mas que teve uma excelente temporada.

A confiança do treinador fez com que o jogador voltasse ao nível que fez dele uma promessa no Ajax, antes de uma temporada decepcionante no Bayern de Munique e uma primeira temporada sem brilho em Anfield.