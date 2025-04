Sporting e Benfica goleiam e seguem empatados no topo da tabela

Sporting e Benfica se mantiveram firmes em sua acirrada corrida neste domingo (27), pela 31ª rodada do campeonato português: as duas equipes golearam e a três rodadas do fim do torneio continuam empatadas em pontos, agora com 75 cada.

O Benfica foi o primeiro a jogar, goleando o AVS (16º) por 6 a 0 no seu Estádio da Luz, num jogo com seis marcadores diferentes e encerrado pelo argentino Nicolás Otamendi.

Essa vitória colocou as 'Águias' provisoriamente na liderança, enquanto o Sporting aguardava para visitar o Boavista (17º) no último jogo deste domingo.