Villarreal vence Espanyol (1-0) e volta à zona da Champions

Com cinco jogos restantes na temporada, o time amarelo está apenas um ponto à frente do Betis, atualmente na sexta colocação, e nove pontos à frente do Celta de Vigo, na sétima colocação.

No próximo fim de semana, o Villarreal vai receber o Osasuna, enquanto o Betis visitará o Espanyol em Cornellà.

Villarreal - Espanyol 1 - 0

