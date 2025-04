Amazon se prepara para lançar seus primeiros satélites de internet

Há 75% de chances de que as condições meteorológicas sejam favoráveis para o lançamento, que já sofreu anteriormente um atraso devido ao mau tempo.

O Projeto Kuiper, uma subsidiária da Amazon, titã da tecnologia fundado pelo bilionário Jeff Bezos, está com anos de atraso em relação à Starlink. A extensa rede de satélites de internet da SpaceX favoreceu Musk no tabuleiro geopolítico ao fornecer internet em áreas remotas do planeta.

O projeto custou a Bezos 10 bilhões de dólares (R$ 56,7 bilhões na cotação atual). A empresa planeja colocar 3.200 satélites na órbita terrestre baixa - região do espaço situada a 1.900 quilômetros de altitude - com a esperança de entrar em operação até o final deste ano.

O preço ainda não foi revelado, mas a Amazon prometeu que será de baixo custo.

A SpaceX lançou o primeiro lote de satélites Starlink em 2019 e agora conta com mais de 6.750 unidades ativas, que atendem mais de cinco milhões de clientes em todo o mundo, sendo de longe a empresa dominante neste setor.

A Starlink também proporcionou acesso à internet em áreas de desastres naturais e guerras, como no Marrocos após um terremoto em 2023 e na linha de frente na Ucrânia após a invasão russa em fevereiro de 2022.