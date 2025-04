Apagão afeta toda a Península Ibérica

"Os planos para restaurar o fornecimento da energia elétrica foram ativados em colaboração com empresas do setor após o 'zero' (queda total de tensão) ocorrido no sistema peninsular", havia anunciado pouco antes a Red Eléctrica no X, onde especificou que "as causas" do apagão "estão sendo analisadas".

Eduardo Prieto, diretor de operações da Red Eléctrica, disse à Cadena Ser que alguns pontos de abastecimento já foram "consertados".

"Não podemos especular" sobre as causas do apagão, alertou Prieto, após rumores de um ataque cibernético, e insistiu que o incidente será analisado minuciosamente.

Neste sentido, a UE afirmou que, por enquanto, não há "nenhum indício" de que o apagão tenha ocorrido devido a um ataque cibernético.

O gestor de infraestrutura ferroviária espanhola Adif anunciou no X que "os serviços ferroviários de todas as empresas foram suspensos até novo aviso" e pediu ao público que não se deslocasse às estações.

Tanto em Madri, no centro da península, quanto em Barcelona, no nordeste, muitos moradores saíram às ruas, com os celulares na mão, em busca de cobertura. Muitos semáforos não estavam funcionando, o que gerou engarrafamentos.