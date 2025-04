Apagão afeta toda península ibérica e parte da França

Um corte de luz em larga escala afeta, nesta segunda-feira (28), toda a península ibérica e parte da França, anunciou o gestor da rede elétrica portuguesa REN.

"A REN confirma um corte em larga escala de luz em toda a península ibérica, que também afeta uma parte do território francês e cujo impacto atingiu Portugal a partir de 11h33 (7h33 de Brasília)", afirmou a empresa em um comunicado enviado à AFP.

"Foram ativados todos os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia, em coordenação com os produtores e operadores europeus de energia", explicou a empresa, ao destacar que "as possíveis causas do incidente estão sendo analisadas".