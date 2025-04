Apagão elétrico paralisa torneio de tênis de Madri

Pouco depois das 15h locais (10h em Brasília), o gestor da rede elétrica espanhola, alertou que seriam necessárias entre "6 e 10 horas" para recuperar totalmente o fornecimento "se tudo ocorrer bem".

Com essa informação, às 16h30 locais (11h30 em Brasília), a organização do torneio anunciou o cancelamento das demais partidas que seriam disputadas nesta segunda.

"Por motivos alheios à organização e para garantir a segurança, o apagão geral que afetou a Espanha nesta segunda 28 de abril obriga a suspender tanto a sessão do dia como a da noite", do torneio de Madri", anunciou a organização no X

