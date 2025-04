Balanço de explosão no Irã aumenta para 65 mortos

A forte explosão no maior porto comercial do Irã no sábado matou 65 pessoas, disse o governador provincial à imprensa estatal nesta segunda-feira (28), ao divulgar um novo balanço de vítimas.

"O balanço aumentou para 65 nesse horrível incidente" no porto Shahid Rajaee, apontou Mohamad Ashuri, governador da província iraniana de Hormozgan, onde se localiza o porto, e acrescentou que o incêndio provocado pela explosão de sábado ainda não foi extinto.

