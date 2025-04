Bologna e Lazio tropeçam na disputa por uma vaga na próxima Champions

"É um ponto importante para tentar terminar em quarto. Vai ser apertado até o fim, o time que cometer menos erros vai levar o grande prêmio", afirmou Vincenzo Italiano, cuja equipe disputará a final da Copa da Itália contra o AC Milan no dia 14 de maio.

A noite da Lazio foi um pesadelo durante um bom tempo: no Estádio Olímpico da capital, o time sofreu um primeiro gol logo aos três minutos, marcado por Jacob Ondrejka, do Parma.

O atacante sueco ampliou a vantagem aos 46 minutos.

Foi apenas aos 79 minutos que a Lazio reagiu, com um gol do veterano ponta espanhol Pedro. O campeão do mundo com a Espanha em 2010 conseguiu o empate cinco minutos depois.

O clube romano permanece na 7ª posição (60 pontos), mas ainda sonha com uma vaga na próxima Liga dos Campeões, assim como outros quatro clubes: a quatro rodadas do fim, apenas três pontos separam o 4º colocado (Juventus) do 8º (Fiorentina).

Na parte de baixo da tabela, o Cagliari deu um passo gigantesco rumo à permanência ao vencer o Hellas Verona fora de casa por 2 a 0. Três pontos que impulsionaram a equipe da ilha da Sardenha para o 14º lugar, com oito pontos de vantagem sobre o Venezia (17º), primeira equipe na zona de rebaixamento.