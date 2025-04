Capital chinesa do chá passa a produzir café diante da preferência dos jovens

Em uma cafeteria entre as montanhas do sudoeste da China, Liao Shihao transforma os grãos cultivados localmente em xícaras de café bem quente, uma bebida que ganha terreno em relação ao chá, o cultivo tradicional da região.

Durante séculos, Pu'er, na província de Yunnan, dá o nome a um chá ricamente fermentado, famoso em toda a Ásia oriental e em demais lugares.

Mas, diante do crescente gosto dos jovens chineses por um expresso intenso ou um latte espumoso, os produtores incursionaram no "rival" histórico do chá.