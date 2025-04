Cardeal condenado desiste de participar do conclave, segundo imprensa italiana

Becciu insistiu em que poderia participar do conclave que começa em 7 de maio, apesar de não estar na lista oficial de eleitores.

O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado de Francisco durante anos, entregou a Becciu dois documentos assinados pelo pontífice argentino confirmando que ele não poderia participar.

A primeira carta era datada de 2023 e a outra do mês passado, de acordo com o jornal Domani.

Parolin teria apresentado os documentos aos cardeais reunidos anteriormente para preparar o terreno para o conclave.

Becciu foi o número dois da secretaria de Estado entre 2011 e 2018, cinco anos na gestão de Parolin, considerado por muitos o principal candidato ao papado.

A queda de Becciu ocorreu em meio a uma série de reformas promovidas por Francisco com o objetivo de sanear as finanças do Vaticano, notoriamente obscuras.