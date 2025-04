Carro se choca contra creche e deixa 4 mortos nos EUA, incluindo crianças

Quatro pessoas com entre 4 e 18 anos morreram nesta segunda-feira (28) quando um veículo se chocou contra uma creche onde ocorriam atividades extracurriculares no estado de Illinois, no Meio-Oeste dos Estados Unidos, informou a polícia.

Diversas pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais, segundo um comunicado da polícia estadual de Illinois, enquanto o motorista do carro ficou ileso e está sendo avaliado em um centro médico.

"Neste momento, podemos confirmar quatro vítimas mortais que se acredita possuírem idades compreendidas entre 4 e 18 anos. Três pessoas foram atingidas na área externa do edifício e uma no interior", diz a nota.