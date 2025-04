Chefe do Acnur critica mundo 'cego' por busca de domínio militar

O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur) denunciou, nesta segunda-feira (28), as guerras que assolam um mundo "cego" pela busca do domínio militar, em um discurso no Conselho de Segurança em que lamentou o fracasso "crônico" na manutenção da paz mundial.

"Do Sudão à Ucrânia, do Sahel a Mianmar, da República Democrática do Congo ao Haiti, a violência tornou-se a marca distintiva do nosso tempo", declarou o comissário Filippo Grandi.

Cada um dos 120 conflitos enumerados no mundo pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha está "alimentado pela mesma perversa, mas poderosa fantasia: que a paz é para os fracos, que a única maneira de pôr fim à guerra não é através da negociação, mas ferindo tanto ao inimigo que só restam duas opções: render-se ou ser pulverizado".