China diz estar do 'lado certo da história' na disputa comercial com EUA

Um funcionário de alto escalão do Ministério da Economia da China afirmou nesta segunda-feira (28) que seu país está do "lado certo da história" em sua disputa comercial com os Estados Unidos.

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, o presidente Donald Trump impôs tarifas de 10% à maioria dos parceiros comerciais de seu país e taxas que chegam a 145% para muitos produtos chineses.

Pequim respondeu com tarifas de 125% à importação de produtos americanos.