Começa em Paris o julgamento do roubo de Kim Kardashian

Por volta das 3h da manhã do dia 3 de outubro de 2016, dois homens encapuzados invadiram o quarto de hotel onde a famosa influenciadora americana estava hospedada, sob a mira de uma arma, enquanto ela estava em Paris para a Semana de Moda.

Os agressores apontaram uma arma para ela e um deles, de acordo com o relato de Kardashian à polícia, falou com ela em inglês com "um forte sotaque francês" e exigiu seu anel.

Depois, eles a amarraram, amordaçaram e trancaram no banheiro.

O anel era de noivado que seu então marido, o rapper Kanye West, havia lhe dado, uma joia avaliada em quatro milhões de dólares (R$ 13 milhões, na cotação da época), e que Kardashian, então com 35 anos, exibia nas redes sociais.

Ela sempre se hospedava no mesmo hotel, um lugar muito exclusivo, mas discreto e com pouca segurança.

Kardashian frequentemente fazia transmissões ao vivo nas redes sociais sobre seu paradeiro, então a tentação era grande demais para os "ladrões avós", como a imprensa os apelidou devido à idade, que na época era em torno de 60 anos.