Crime organizado freia crescimento econômico na América Latina, afirma BM

As taxas de homicídio nas Américas do Sul, Central e no Caribe "superam com folga as observadas em qualquer outra parte do mundo", destaca.

Embora a população da região represente aproximadamente 9% do total mundial, "registra um terço do total de homicídios" e o abismo aumentou, passando de uma taxa média 5,4 vezes maior que a do mundo (22,0 frente a 4,1) na primeira década deste século para uma oito vezes maior (23,9 frente a 3,0)" na segunda, assinala.

A taxa média de homicídio no período 2018-2022 variou de 38 por 100.000 habitantes em Honduras a 5 na Argentina e 4 na Bolívia.

Durante os últimos anos, a situação melhorou em países como El Salvador e Venezuela e se agravou em outros, como Equador e Haiti, acrescentou.

No médio e longo prazos, o relatório recomenda melhorar os sistemas educacionais e os mercados de trabalho, mas no curto prazo defende "priorizar o fortalecimento estratégico da capacidade nas prisões, das forças policiais e dos sistemas de justiça", bem como a prevenção dirigida a "jovens com risco de se incorporarem a grupos criminosos".

Não é fácil determinar o que está por trás do aumento do crime organizado na região, diz o BM, mas alguns fatores contribuíram.