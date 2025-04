Eletricidade volta progressivamente a Espanha e Portugal, vítimas de apagão maciço

Na noite desta segunda, cerca de dez horas depois do início do apagão, ainda havia 11 trens bloqueados com passageiros a bordo, segundo o ministro dos Transportes da Espanha.

Sem 'indícios' de ciberataque

Mais cedo, Sánchez havia dito que o apagão desencadeou uma "interrupção generalizada do abastecimento em toda a Península Ibérica e em algumas regiões do sul da França" que afetou milhões de pessoas e gerou "perdas econômicas nos negócios, nas empresas, na indústria".

"Quero apelar à população para colaborar com todas as autoridades, para agir com responsabilidade e civilidade, como sempre fizemos durante crises passadas", ressaltou Sánchez.

Além disso, o mandatário pediu à população que limitasse o uso de seus celulares, para evitar congestionar a rede, e assinalou que "as telecomunicações estão em um momento crítico".

Em Bruxelas, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou na rede X que, por ora, "não há indícios" de que o apagão foi causado por um ciberataque.