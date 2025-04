Kim Kardashian, a influencer absoluta no século XXI

Kim lida com a fama desde a adolescência, quando suas amigas eram celebridades como Nicole Richie e Paris Hilton.

Mas foi o vazamento de um sex tape caseiro junto de um namorado que a tornou mundialmente conhecida.

Os céticos ressaltaram que o vídeo, gravado quatro anos antes, apareceu justo quando Kardashian e sua família se preparavam para promover "Keeping up with the Kardashians", um reality show que seguia de perto as vidas dos membros do clã em meio ao luxo e à riqueza, mas também de uma mesquinhez e superficialidade incríveis.

Planejado ou não, o vazamento do vídeo fez com que Kardashian se tornasse presente na memória coletiva..

"Keeping up with the Kardashians", que seguia as vidas das irmãs Kim, Kourtney e Khloe, e suas meias-irmãs Kendall e Kylie Jenner, foi um dos realities mais longevos com 20 temporadas.

Vários empreendimentos, como KKW Beuty ou KKW Fragrance colocaram Kardashian como uma concorrente séria no setor da moda, impulsionada pelo auge das redes sociais.