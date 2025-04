Lillard, do Milwaukee Bucks, sofre ruptura no tendão de Aquiles

A estrela do Milwaukee Bucks, Damian Lillard, perderá o restante da temporada da NBA após sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles esquerdo durante a derrota de sua equipe para o Indiana Pacers nos playoffs, informou a ESPN nesta segunda-feira (28).

Lillard, de 34 anos, se lesionou no primeiro quarto do quarto jogo, que os Bucks perderam no domingo por 129 a 103.

O armador se machucou justamente quando havia acabado de voltar a jogar, após ter sido diagnosticado em março com um coágulo de sangue na panturrilha direita.