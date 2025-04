México e EUA se comprometem com entregas imediatas e resolvem conflito sobre água

Para "mitigar o potencial deficit", o México se comprometeu a realizar "transferências imediatas de água", bem como durante a próxima temporada de chuvas, detalhou em comunicado a chancelaria. Ambos os países concordaram que "não é considerada necessária" a renegociação do tratado de 1944, acrescentou.

Washington saudou o acordo e agradeceu à presidente do México, Claudia Sheinbaum, por "sua participação pessoal para facilitar a cooperação".

Segundo o Departamento de Estado americano, o México se comprometeu "a aumentar a cota americana do caudal em seis afluentes do rio Grande" até o fim do ciclo atual de cinco anos. "Essas medidas vão ajudar os agricultores, pecuaristas e municípios americanos" do Texas "a obter a água de que tanto necessitam."

O não cumprimento do tratado por parte do México gerou atritos diplomáticos em meio à tensão pelas tarifas impostas pelo presidente americano, Donald Trump, à indústria automotiva, ao aço e ao alumínio.

No começo do mês, Trump ameaçou o México com mais tarifas alfandegárias e sanções até que entregasse a água correspondente.

O governo dos Estados Unidos havia negado anteriormente o fornecimento de água à cidade fronteiriça de Tijuana, ao argumentar que a dívida do México afeta os agricultores do Texas.