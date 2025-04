O que se sabe do conclave

Todos eles tiveram voz e voto na escolha da data do conclave, mas apenas 135 - os com menos de 80 anos - podem participar da eleição.

Oitenta por cento dos "cardeais eleitores" foram nomeadas por Francisco e vêm de todos os cantos do planeta, incluindo regiões que historicamente foram pouco representadas.

A Europa, no entanto, tem o maior número de votantes, com 53 cardeais, frente a 27 cardeais da Ásia e Oceania, 21 entre América do Sul e América Central, 18 da África e 16 da América do Norte.

A Itália é a nação bem mais representada, com 19 eleitores. Os Estados Unidos têm 10, o Brasil, sete, e França, cinco.

- Segredo e segurança -

A palavra conclave vem do latim "cum clavis" que significa "trancado a sete chaves", uma referência ao confinamento ao qual os cardeais são submetidos durante o processo.