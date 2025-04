Os abusos sexuais na Igreja, um tema presente na agenda do conclave

Após ocultar durante décadas os crimes sexuais cometidos por padres contra crianças, a Igreja católica traz o tema ao centro do conclave para substituir o papa Francisco.

Este foi um dos desafios mais dolorosos do primeiro pontífice sul-americano, que fez mais do que qualquer outro no cargo para abordar este tipo de abuso.

Os cardeais agora colocam o tema entre os principais desafios do substituto de Francisco, que começará a ser escolhido a portas fechadas na Capela Sistina em 7 de maio.