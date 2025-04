Partidário da ajuda militar à Ucrânia comandará a diplomacia alemã

Antes, os deputados do Partido Social-Democrata (SPD), aliado dos conservadores no governo, devem aprovar o acordo de coalizão, uma espécie de roteiro para os próximos quatro anos.

A União Democrata-Cristã (CDU) de Merz também anunciou em comunicado a nomeação da ex-secretária de Estado do Meio Ambiente e Transportes Katherina Reiche, de 51 anos, como futura ministra da Economia, uma pasta distinta na Alemanha do Ministério das Finanças, que deve ficar com um social-democrata.

O cargo de ministro da Economia é especialmente delicado no momento em que a maior potência europeia enfrenta uma grave crise do seu modelo industrial. O país sofreu duas recessões seguidas e sua economia deve permanecer estagnada este ano.

ilp/ylf/pt/meb/zm/fp

© Agence France-Presse