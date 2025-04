Presidência brasileira do BRICS pede 'retirada total' das forças israelenses de Gaza

A presidência brasileira do BRICS pediu, nesta segunda-feira (28), a "retirada total" das forças israelenses de Gaza e classificou a obstrução da ajuda humanitária como "inaceitável", ao iniciar uma reunião de alto nível do bloco no Rio de Janeiro.

Israel retomou sua campanha militar na Faixa de Gaza em 18 de março, após uma trégua de dois meses fracassar devido a divergências entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas, cujo ataque de 2023 desencadeou a guerra.

"A retomada dos bombardeios israelenses em Gaza e a obstrução contínua da ajuda humanitária são inaceitáveis", disse o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. "É necessário assegurar a retirada total das forças israelenses de Gaza", acrescentou.