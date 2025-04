Trump acusa meios de comunicação de estarem 'doentes' após pesquisas desfavoráveis

"O grande pesquisador John McLaughlin, um dos mais respeitados da indústria, acaba de dizer que a pesquisa fracassada do New York Times e a pesquisa da ABC-Washington Post sobre alguém chamado Donald J. Trump, eu, são pesquisas falsas de organizações que mentem", afirma o mandatário.

"São criminosos pessimistas que se desculpam com seus assinantes e leitores quando eu ganho as eleições por uma margem ampla, muito maior do que mostravam suas pesquisas, perdem muita credibilidade e depois continuam enganando e mentindo", acrescentou.

Segundo a pesquisa publicada no domingo pelo Washington Post e ABC News, realizada em abril com 2.464 pessoas, 39% dos entrevistados "aprovam" a maneira como Trump lidera sua presidência, em comparação com 45% em fevereiro.

Já a pesquisa publicada na última sexta-feira pelo New York Times, realizada com 913 pessoas, situou seu índice de aprovação em 42%.

Outra pesquisa, divulgada na semana passada pelo Pew Research Center e realizada com 3.589 pessoas, indicou 40% de opiniões favoráveis ao presidente, frente aos 47% registrados em fevereiro.

Uma pontuação muito inferior à de seu antecessor, Joe Biden, em abril de 2021, no mesmo momento de sua presidência.