Agence France-Presse, no equilíbrio em 2024, continua reduzindo dívida

"Apesar das dificuldades enfrentadas pelos meios de comunicação em todo o mundo", as receitas comerciais da AFP cresceram 0,5% em relação a 2023, em taxas de câmbio comparáveis, alcançando 207,4 milhões de euros (R$ 1,33 bilhão).

A compensação por parte do Estado francês pelos custos relacionados às missões de interesse geral chegou a 118,9 milhões de euros (R$ 765 milhões), o que reflete um aumento de 5%, conforme um novo contrato de objetivos e de meios que entrou em vigor no ano passado, com duração de cinco anos.

No total, a agência registrou um volume de negócios de 326,4 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões), um crescimento de 2,1%.

A AFP voltou a registrar lucros em 2019, pela primeira vez desde 2013.

Seu processo de redução da dívida "continua no ritmo previsto", assegurou a direção. A dívida, que era de 50,2 milhões de euros em 2017 (R$ 323 milhões), caiu para 20,4 milhões (R$ 131,2 milhões) no final de 2024 e "deverá ser quitada em 2028", destacou.

No início de 2025, a Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) decidiu encerrar seu programa de verificação de dados nos Estados Unidos, no qual a AFP participava. A agência também enfrenta o fim de um contrato com a Agência dos Estados Unidos para os Meios Globais, um órgão público americano.