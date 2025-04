Autoridade eleitoral confirma vitória de Kamla em Trinidad e Tobago

As pesquisas apontavam o favoritismo da ex-primeira-ministra, que ocupou o cargo entre 2010 e 2015 no país de 1,4 milhão de habitantes, marcado nos últimos anos pela violência das gangues, crise econômica e por desastres naturais recorrentes.

O ex-primeiro-ministro Keith Rowley, que renunciou em março, após 10 anos no poder, reconheceu a derrota do PNM. O revés recaiu diretamente sobre o atual primeiro-ministro, Stuart Young, que tentava permanecer no poder e havia assumido o comando do governo após a renúncia de seu colega de partido.

Em Trinidad e Tobago, uma democracia parlamentar, o modelo de votação é similar ao da antiga potência colonial britânica. A campanha eleitoral terminou na noite de sábado com comícios do PNM e do CNU.

Conhecido por seu carnaval e suas praias, esse país caribenho de língua inglesa, de 1,4 milhão de habitantes, passa por uma grave crise de segurança e saiu apenas neste mês do estado de emergência decretado em dezembro de 2024.

Trinidad e Tobago é o segundo maior produtor de gás do Caribe e enfrenta um período de recessão econômica, que espera superar explorando o campo de gás "Dragon", que compartilha com a Venezuela.

Mas os Estados Unidos revogaram neste mês a permissão que autorizava Trinidad e Tobago a desenvolver o campo, na tentativa de sufocar a economia venezuelana por meio de um esquema de sanções contra o governo de Nicolás Maduro.