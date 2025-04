Barça com moral nas alturas e Inter em crise sonham com final da Champions

Após a vitória nos últimos instantes na decisão da Copa do Rei no sábado, os jogadores comandados por Flick querem continuar sonhando com a tríplice coroa. Para isso, eles rapidamente se concentraram no próximo desafio.

Logo após a final, Ferran Torres deixou bem claro as suas intenções no gramado do estádio Cartuja, em Sevilha.

"Era um bom momento para dar alegria a esses torcedores e a nós mesmos. Agora é hora de aproveitar, mas sem exageros, porque as semifinais da Liga dos Campeões estão chegando."

- Sem plano B -

O Barcelona retorna a uma semifinal da Liga dos Campeões seis anos depois e a todo vapor, ciente de que a glória europeia está logo ali. Essa também é a razão da seriedade de Flick, que pediu a seus jogadores que não ficassem acordados até tarde nas comemorações do título da Copa do Rei.

Entre outros motivos, isso se deve à condição física dos jogadores, já que alguns se sentem esgotados nesta reta final de temporada devido ao esforço, e isso pode ser percebido em alguns momentos em que diminuem a alta pressão que a equipe costumava apresentar no início da temporada.