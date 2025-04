Bebês retirados do Vietnã durante a guerra buscam suas mães 50 anos depois

A operação começou com uma catástrofe: 4 de abril de 1975, um Lockheed C-5 Galaxy, o primeiro voo de evacuação organizado pelos Estados Unidos, caiu poucos minutos após a decolagem, com 314 passageiros a bordo; 138 pessoas morreram, incluindo 78 crianças.

Odile Dussart é uma dos 176 sobreviventes daquele acidente. "Eu tinha hematomas nas costas, pescoço e cabeça. Estava muito fraca e desidratada. Aos 11 meses, pesava como um bebê de seis", disse.

- "Minha alma é vietnamita" -

No entanto, ela não se considera vítima daquele acidente, do qual não tem lembranças. "Sem imagem, sem som, sem cheiro".

"As pessoas que morreram no acidente, os militares que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), as famílias dos militares que perderam membros no acidente e os pais estavam esperando um bebê e receberam apenas cadáveres... Eles são as vítimas, não eu", afirma.

James Ross Tung Dudas, que tinha três anos quando chegou aos Estados Unidos, no segundo voo da operação, disse à AFP que passou anos procurando sua mãe biológica, até agora sem sucesso.