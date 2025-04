Cerúndolo elimina Zverev nas oitavas do Masters 1000 de Madri

O tenista argentino Francisco Cerúndolo (21º ATP) derrotou o alemão Alexander Zverev, número dois do mundo, por 7-5 e 6-3 nesta terça-feira (29) e avançou para as quartas de final do Masters 1000 de Madri, disputado na Caja Mágica da capital espanhola.

Cerúndolo, que derrotou o alemão em uma hora e meia, enfrentará na próxima fase o tcheco Jakub Mensik (23º), que eliminou o cazaque Alexander Bublik (75º) com parciais de 6-3 e 6-2.

Zverev já havia sofrido na rodada anterior contra o espanhol Alejandro Davidovich (nº 29), a quem derrotou por 2-6, 7-6 (7/3), 7-6 (7/0) em quase três horas.