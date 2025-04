Congresso dos EUA aprova lei que proíbe 'pornografia de vingança' e a envia a Trump

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou quase por unanimidade, na segunda-feira (28), para tipificar como crime federal a publicação de "pornografia de vingança", seja ela real ou gerada por inteligência artificial (IA), e enviou o projeto de lei para a sanção do presidente Donald Trump.

O projeto de lei 'Take it Down' foi aprovado por 409 votos a favor e dois contra. A medida punirá a publicação não consensual de imagens íntimas na Internet e forçará sua remoção das plataformas, explicou o presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson.

Em março, Trump prometeu promulgar o projeto de lei durante uma sessão conjunta do Congresso.