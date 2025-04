Histórico opositor José Daniel Ferrer volta a ser detido em Cuba

Dois dissidentes cubanos, entre eles o histórico opositor José Daniel Ferrer, voltaram a ser detidos nesta terça-feira (29), após a revogação da liberdade condicional que lhes foi concedida em janeiro.

Ferrer, de 54 anos, líder da União Patriótica de Cuba (Unpacu), e Félix Navarro, de 72, faziam parte do grupo de 553 presos libertados em janeiro como parte de um acordo entre Cuba e o Vaticano, após a decisão do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de retirar a ilha da lista de países patrocinadores do terrorismo.

Ao retornar à Casa Branca, Donald Trump rapidamente voltou a incluir Cuba na lista.