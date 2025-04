'Decidi obedecer', diz cardeal condenado após desistir do conclave

O cardeal italiano condenado por desvio e despojado de seus privilégios pelo papa Francisco comunicou nesta terça-feira (29) que vai "obedecer" à decisão da Igreja de vetá-lo do conclave que elegerá o próximo pontífice.

Angelo Becciu, 76 anos, já foi uma das figuras mais poderosas do Vaticano, assessor de Francisco e chegou a ser considerado um dos nomes favoritos para assumir a liderança da Igreja Católica, mas uma operação imobiliária opaca em Londres o levou à Justiça e ao ostracismo clerical.

"Tendo no coração o bem da Igreja, à qual servi e continuarei servindo com fidelidade e amor, assim como para contribuir com a comunhão e a serenidade do conclave, decidi obedecer como sempre fiz", afirmou o cardeal em comunicado enviado à AFP por seu advogado.