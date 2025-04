Diretora britânica Molly Manning Walker presidirá júri de seção paralela em Cannes

A britânica Molly Manning Walker, diretora do filme sobre violência sexual "How to Have Sex", presidirá o júri da seção paralela do Festival de Cannes "Um Certo Olhar", em maio.

O júri também contará com a cineasta franco-suíça Louise Couvoisier, que dirigiu "Vingt Dieux"; o ator argentino Nahuel Pérez Biscayart ("120 Batimentos por Minuto"), o diretor italiano Roberto Minervini ("The Damned") e a diretora do Festival de Cinema de Roterdã, a croata Vanja Kaludjercic.

Vinte filmes, incluindo nove filmes de estreia, foram selecionados este ano. Alguns são muito esperados, como os primeiros trabalhos como cineastas das atrizes Scarlett Johansson e Kristen Stewart, assim como o filme do ator Harris Dickinson.