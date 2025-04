Em julgamento, vítima relata relação conturbada com produtor Harvey Weinstein

Antes desse episódio, Haley, hoje com 48 anos, encontrou o então chefe dos estúdios Miramax durante uma pré-estreia em Londres, e depois marcou um encontro com ele no Festival de Cannes, na primavera de 2006.

"Estava empolgada com a oportunidade de conhecê-lo... queria ver se havia algum trabalho para mim", disse ela.

Mas logo se desiludiu quando, em um quarto do hotel Majestic, Weinstein ? então um dos homens mais poderosos de Hollywood ? lhe pediu uma massagem, contou.

Em seu testemunho, a acusadora afirmou que recusou, e o encontro foi breve. "Me senti humilhada", disse.

Enquanto páginas de seu diário da época passavam nas telas da sala, Haley explicou que viu Weinstein outras vezes e que, apesar de às vezes parecer "encantador", ele também insistiu muito para que ela o acompanhasse a Paris ? antes do episódio que fundamenta as acusações atuais.

Ao longo do depoimento, Haley falou com calma, sem olhar diretamente para o acusado, que se desloca em cadeira de rodas por problemas de saúde e aparenta estar pálido e calvo.