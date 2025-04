Espanha e Portugal retornam progressivamente à normalidade após apagão

Pouco depois do meio-dia de segunda-feira, grande parte da Península Ibérica ficou sem energia elétrica.

Com os semáforos apagados, a polícia se esforçou para dirigir um trânsito caótico que congestionou as principais vias urbanas. As autoridades instaram a população a evitar o uso de veículos, mas, sem eletricidade, muita gente não recebeu os avisos.

O administrador espanhol das infraestruturas ferroviárias (Adif) anunciou na rede X que estavam "suspensos os serviços ferroviários de todas as companhias até segundo aviso", e pediu à população que não se dirigisse para as estações.

- Sem "indícios" de ciberataque -

Na segunda-feira, Sánchez havia declarado que o apagão desencadeou uma "interrupção generalizada do abastecimento em toda a Península Ibérica e em algumas regiões do sul da França" que afetou milhões de pessoas e gerou "perdas econômicas nos negócios, nas empresas, na indústria".

O premiê pediu à população que limitasse o uso de seus celulares, para evitar congestionar a rede, e assinalou que as telecomunicações estavam "em um momento crítico".