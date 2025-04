EUA pede que Índia e Paquistão não agravem tensões

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, incentivará seus pares da Índia e do Paquistão a não exacerbar as tensões após um atentado mortal na parte da Caxemira administrada pela Índia, disse nesta terça-feira (29) a porta-voz do Departamento de Estado.

"Estendemos a mão a ambas as partes e pedimos, é claro, que não agravem a situação", declarou a jornalistas Tammy Bruce.

Segundo a porta-voz, Rubio espera conversar com os ministros de Relações Exteriores indiano e paquistanês "ainda hoje ou amanhã".