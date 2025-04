Governo Trump demite autores de relatório crucial sobre o clima

O governo do presidente Donald Trump anunciou na segunda-feira (28) a demissão dos autores de um relatório científico utilizado por mais de 25 anos para elaborar as políticas contra as mudanças climáticas nos Estados Unidos.

Centenas de pesquisadores participam na elaboração do documento, que avalia o impacto do aquecimento global em todos os âmbitos e, a princípio, é publicado a cada cinco anos. A próxima edição estava prevista para 2027.

Em um e-mail enviado aos colaboradores da Sexta Avaliação Nacional do Clima (NCA6), a administração Trump comunicou que o "alcance" deste relatório está sendo "reavaliado" e que as pessoas estão "liberadas de suas funções".