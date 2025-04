Holofotes apontados para os cardeais antes do conclave

Os cardeais eram bombardeados com perguntas sobre o perfil do futuro papa nesta terça-feira (29) na entrada do Vaticano, onde avança a preparação para o conclave que, em oito dias, começará a definir o sucessor do papa Francisco.

Quase 200 "príncipes da Igreja" Católica se reúnem todos os dias a portas fechadas na sala Paulo VI do Vaticano para as "congregações gerais", reuniões em que debatem as prioridades para o futuro da instituição de 2.000 anos.

Na segunda-feira, por exemplo, eles abordaram "temas de particular relevância para o futuro da Igreja" como "a questão dos abusos" sexuais na Igreja, um dos desafios mais dolorosos de Francisco.