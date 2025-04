Liberais vencem eleições no Canadá marcadas por ameaças de Trump

O Partido Liberal venceu as eleições legislativas de segunda-feira (28) no Canadá, após uma campanha marcada pelas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que levaram o primeiro-ministro Mark Carney a pedir nesta terça-feira à população que não esqueça a "traição" do país vizinho.

O canal público CBC e a CTV News projetaram que os liberais formarão o próximo governo canadense e o líder conservador Pierre Poilievre reconheceu a derrota.

A guerra comercial de Trump e suas ameaças de anexar o Canadá, que ele repetiu no dia das eleições, provocaram indignação entre os canadenses e tornaram a questão de lidar com os Estados Unidos na prioridade do país.