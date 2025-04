Mineradora canadense apresenta aos EUA primeiro pedido de exploração em alto-mar

Os Estados Unidos não são membros da AIFM.

Em uma tentativa de se livrar da dependência da China para suprimentos de metais estratégicos, os EUA calculam que a mineração submarina poderia criar 100.000 empregos e aumentar o Produto Interno Bruto (PIB) nacional em US$ 300 bilhões (R$ 1,7 trilhão, na cotação atual) em 10 anos, segundo uma autoridade americana.

O anúncio da TMC nesta terça-feira "será lembrado como um ato de total desrespeito ao direito internacional e ao consenso científico", disse Ruth Ramos, do Greenpeace.

Os conservacionistas dos oceanos acreditam que a mineração em águas profundas ameaça ecossistemas cruciais e pouco conhecidos.

A TMC garante ter apresentado solicitações de exploração para duas áreas de CCZ à Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOOA), bem como uma licença de mineração para uma dessas zonas

No total, as duas áreas já parcialmente exploradas pela TMC por meio de um contrato com a IAMF contêm cerca de 15,5 milhões de toneladas de níquel, 12,8 milhões de toneladas de cobre, 2 milhões de toneladas de cobalto e 345 milhões de toneladas de manganês, de acordo com as estimativas da empresa.