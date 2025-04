O que se sabe do conclave

Oitenta por cento dos "cardeais eleitores" foram nomeados por Francisco e vêm de todos os cantos do planeta, incluindo regiões que historicamente foram pouco representadas.

A Europa, no entanto, tem o maior número de votantes, com 51 cardeais, frente a 27 cardeais da Ásia e Oceania, 21 entre América do Sul e América Central, 18 da África e 16 da América do Norte.

A Itália é a nação bem mais representada, com 19 eleitores. Os Estados Unidos têm 10, o Brasil, sete, e França, cinco.

- Trajes -

Os cardeais usarão trajes diferentes dependendo se são das igrejas latinas ou orientais.

Os da igreja latina usarão "uma túnica vermelha com faixa, roquete, mozeta, cruz peitoral com cordão vermelho e dourado, anel, solidéu e barrete", enquanto os da igreja oriental usarão "seu próprio traje coral", disse o Vaticano.